Siirt'te 3 dilli nevruz kutlaması

SİİRT Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda nevruz kutlamaları Türkçe, Kürtçe ve Arapça dilleriyle kutlandı.

Nevruz bayramı, Siirt'te Valiliği'nin kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle kutlandı. Belediye Başkanvekili Ceyhun Dılşat Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş'un yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan kutlamalarda, sembolik nevruz ateşi yakıldı. Sanatçı Aydın Aydın'ın da katıldığı etkinlikte, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ezgiler seslendirildi. Nevruz kutlamaları meydanda gençlerin halay gösterisiyle sona erdi.

DHA