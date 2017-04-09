Siirt'te BAL ligi Şampiyonluk maçında olaylar çıktı

SİİRT Amatör Futbol Liginde mücadele veren Siirt Botanspor Gücü ile BAL Liginde mücadelede veren Kurtalanspor maçında olay çıktı. Oyuncular hakeme saldırırken iki kulüp yöneticileri ve taraftarları birbirine girdi.

Siirt Atatürk stadından oynan Siirt Botanspor Gücü takımının 3-1 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kurtalansporlu bazı futbolcular maçın hakemlerine saldırdı. Hakemleri güvenlik güçleri saha içerisinde koruma altına almaya çalışırken, bu arada maçı tribünden izleyen her iki takımın yöneticileri ve taraftarları birbirine girdi. Kavga eden yöneticiler ve taraftarları güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, kavgada biri gözünden olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis tarafları güçlükle ayırırken, soruşturma başlatıldı.

DHA