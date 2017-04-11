Siirt'te dereye düşen 2 kardeş boğularak öldü

SİİRT'in Eruh İlçesi'nde 5 yaşındaki Berçan ile 3 yaşındaki kardeşi Agit Yıldız ailesi ile birlikte dere kenarında piknik yaptıkları sırada düştükleri derede boğularak öldü.

Eruh İlçesi'ne bağlı Kekliktepe Köyü yakınlarında yakınları ile birlikte Duav Deresi'nde kenarına giden 5 yaşındaki Berçan ve 3 yaşında Hogır Yıldız kardeşler suya düştü. Çocukların dereye düştüğünü fark edilen aile, tüm çabalara rağmen onları kurtaramadı. Derede yapılan arama kurtarma esnasında çocukların cansız bedenini, suya düştükleri yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu. Eruh İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kardeşin cesetleri yapılan otopsi ardından dün gece saatlerinde köyde toprağa verildi.

DHA