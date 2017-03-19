Siirt'te köy yolları kardan ulaşıma kapandı

SİİRT'in Pervari İlçesi'ne bağlı 5 köyde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Pervari İlçesi'ne bağlı 5 köyün yolu ulaşama kapanması nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtilerek, "Pervari İlçesi'ne bağlı Geçittepe mevkiinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin en yüksek yeri olan Geçittepe'de aralıklarla devam eden kar, tipi ve soğuk hava; Söğtönü, Doğan, Düğüncüler, Yapraktepe ve Belenoluk köy yollarını kapattı. Yolda mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Yer yer 1.5 metre karın yağdığı kırsal alanda, Siirt İl Özel İdaresi yol ağında bulunan köy yollarının açılması için geceli- gündüzlü çalışmaları aralıksız sürüyor" denildi.

DHA