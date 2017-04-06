Siirt'te otomobil takla attı: 5 yaralı

SİRT- Eruh karayolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Adurrahim Sevgi, yönetimindeki 56 AB 038 plakalı otomobilin kontrolünü bir virajda kaybetti. Takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede tedavi gören 5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilirken başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
DHA