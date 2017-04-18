Silah şakası ölümle sonuçlandı

ADANA'da yanında taşıdığı tabanca ile şaka yapmak isteyen 16 yaşındaki A.A., silahı doğrulttuğu arkadaşı 20 yaşındaki Vedat Aydemir'i vurarak öldürdü.

Vedat Aydemir, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde çalıştığı simitçiden dün saat 19.45 sıralarında çıkıp aynı mahalledeki evine doğru gitmek istedi. Vedat Aydemir, yolda arkadaşı A.A. ile karşılaştı. Yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı Aydemir'e doğrultan A.A. iddiaya göre, 'Vurayım mı seni' diyerek şaka yaptı. Namlunun ucundaki Aydemir arkadaşına 'Vurazmazsın' diye karşılık verdi.. Bir anda tetiğe basıp tabancayı ateşleyen A.A., arkadaşı Aydemir'i vurdu. Karnına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Aydemir, önce yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ardından ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, doktorların uğraşına rağmen kurtarılamazken, A.A. polise giderek teslim oldu. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen A.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Pişmanım. Bilmiyerek oldu' dedi. A.A., gazetecilerin 'Silahı nereden buldun' sorusuna, 'Silah benim. Ben silahların içinde büyüdüm' yanıtını verdi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA