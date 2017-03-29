Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı kişiyi tabancayla ateşe ederek sol dizinden yaralayan 27 yaşındaki Alper İyier, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 9 gün önce İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında eski husumet bulunan Alper İyier ile Turgut Yılmaz (35) bir kafede karşılaşınca aralarında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Yılmaz'ı sol dizinden yaralayıp kaçtı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis şüpheli İyier'i dün yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Alper İyier tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA