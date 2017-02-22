Silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da tabancayla ateş edip 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 33 yaşındaki Arif S. adliyeye sevk edildi.

Olay dün İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen Arif S., aralarında eski husumet bulunan Ceyhun Altınok (38) ve Emre Karasan (27) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki ruhsatsız tabancayla iki ikiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu boynunu mermi sıyıran Ceyhun Altınok ve sağ bacağından yaralanan Emre Karasan kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Arif S.'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Arif S. bugün adliyeye sevk edildi.

DHA