Silahlı saldırıda ağır yaralandı

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Murat Ayhan ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İşten dönen Tayfun ve Murat Ayhan kardeşler, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 37 yaşındaki Murat Ayhan, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA