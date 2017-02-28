Silahlı saldırıda yaralandı, otomobille kaçarken kaza yaptı

TEKİRDAĞ’da otobüs terminalinde işletmeci olan Yusuf D., otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Yusuf D., kaçmaya çalışırken aracıyla yaklaşık 1 kilometre kadar gittikten sonra restoran duvarına çarptı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde şehirlerarası otobüs terminalinde işletmeci olan Yusuf D., dün gece işyerinden çıktıktan sonra otomobiline binerken henüz kimliği tespit edilemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yusuf D., 59 KL 849 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre kaçıp bir restoranın duvarına çarpan Yusuf D., Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 14 adet boş mermi kovanı bulunurken, kaçan silahlı saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı. Ayrıca mermilerden birinin boş halk otobüsüne isabet ettiği tespit edildi.

DHA