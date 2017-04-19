Silahlı yaralama güvenlik kamerasında

BURSA'da 30 yaşındaki Zafer Çakmak, otomobil satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta 28 yaşındaki Yasin İpek'i av tüfeğiyle karnından vurarak yaraladı.Silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen ay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Zafer Çakmak ile Yasin İpek arasında daha önceden meydana gelen araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık nedeniyle Yasin İpek ve Zafer Çakmak, benzin istasyonunda buluştu. Çıkan tartışma sırasında otomobilde bulunan Zafer Çakmak, yanındaki av tüfeğiyle Yasin İpek'e ateş etti. Karnından ağır yaralanan Yasin İpek yere düşerken, Zafer Çakmak geldiği aynı araçla arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yasin İpek hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında benzin istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sonrası araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Çakmak'ı dün akşam evinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

DHA