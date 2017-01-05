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İstanbul Haberi: Silivri'de Ortaköy saldırısına ilişkin operasyon (2)

Silivri'de Ortaköy saldırısına ilişkin operasyon (2)
08:545 Ocak 2017
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Silivri'de Ortaköy saldırısına ilişkin operasyon (2)
Silivri'de Ortaköy saldırısına ilişkin operasyon (2)

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken polis, teröriste yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Selimpaşa'da bulunan yazlık bir sitedeki adrese çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi. TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki adrese düzenlenen operasyonun ardından bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
 

DHA

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