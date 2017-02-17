Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin aldığı karar doğrultusunda camilerde yapılan anonsta, ilçe, belde ve köy bakallarında LPG tüp alım, satım ve değişiminin yapılmayacağı ve evlerde bulunan boş tüplerin ise bayilerine teslim edilmesi istenildi.

Dün Silopi ilçe merkezindeki camilerde okunan karar metninde, "İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin 01.02.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan karar gereği İlçemiz, Belde ve Köy bakallarında tüp alım-satımı ile değişimi yapılmayacaktır. Ayrıca ilçemiz genelinde evlerde boş olarak bulanan ihtiyaç fazlası ve küçük tüplerin, tüp bayii ve satış noktalarına teslim edilmesi, evlerde boş olarak bulundurulmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

Camilerde okunan anons ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, kararın ilçe mahalli idareler şefliği tarafından alındığı belirtildi.

DHA