Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şırnak Haberi: Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın
16:3217 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın
Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin aldığı karar doğrultusunda camilerde yapılan anonsta, ilçe, belde ve köy bakallarında LPG tüp alım, satım ve değişiminin yapılmayacağı ve evlerde bulunan boş tüplerin ise bayilerine teslim edilmesi istenildi.
Dün Silopi ilçe merkezindeki camilerde okunan karar metninde, "İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin 01.02.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan karar gereği İlçemiz, Belde ve Köy bakallarında tüp alım-satımı ile değişimi yapılmayacaktır. Ayrıca ilçemiz genelinde evlerde boş olarak bulanan ihtiyaç fazlası ve küçük tüplerin, tüp bayii ve satış noktalarına teslim edilmesi, evlerde boş olarak bulundurulmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.
Camilerde okunan anons ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, kararın ilçe mahalli idareler şefliği tarafından alındığı belirtildi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar