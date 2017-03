Silopi'de down sendromlu çocuklar için eğlence

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, down sendorumlu çocuklar ile üniversite öğrencileri birlikte dans ederek halay çekti.

Silopi’de down sendorumlu çocuklar ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmek ve farkındalık yaratmak için Silopi Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, esnaf ve vatandaşlar ile rehabilitasyon merkezleri öğrencileri katıldı. Çeşitli ikramların yapıldığı programda down sendorumlu çocuklar ile üniversite öğrencileri birlikte dans ederek halay çekti. Çizgi film karakterlerine ait kostümleri giyen öğrenciler, down sendorumlu çocukları eğlendirerek neşeli dakikalar geçirmelerini sağladı.

Halat çekme ve çuval yarışının yapıldığı programa katılan Silopi Belediye Başkan Yarımcısı Abdullah Ökten, çocuklara oyuncak hediye etti. Program sonunda çocuklar, öğrenciler ve öğretim görevlileri hep birlikte Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Etkinliği organize eden Silopi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Atilla Ünlü, down sendromlu çocukları mutlu etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız down sendorumu öğrenciler ile üniversitemizi birleştirmekti. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz faaliyet için öğrenciler ve okul yönetimimiz bize desteklerimi esirgemediler. Aynı şekilde de Silopi halkına ve esnafına çok teşekkür ederiz" dedi.

DHA