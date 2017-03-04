Silopi’de terör mağdurları için yapılan konutların sahipleri kurayla belirlendi

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağdurları için yapılan 236 konut kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kurayla belirlenen evlerin anahtar teslimi, daha sonra yapılacak.

Silopi’de terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılan konutların kura çekimi, otelde yapıldı. Kura çekiminde 236 konutun sahipleri tek tek belirlendi. Sahipleri belirlenen konutların önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Kura çekimine katılan terör mağdurlarından Abdullah Algur, "Bu olaylar nedeniyle evlerimiz yıkıldı, kül oldu. Bize sahip çıkan devlete çok teşekkür ediyoruz. Halkın yıkılan evlerini verdiler. Kura çekimlerine katıldık. Herkes nasibine göre kurası çekildi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Terör mağdurlarından Osman Alkış da, kura çekiminin adaletli olduğunu belirterek, "Bugün 236 konutun kura çekimi yapıldı. Adaletli bir şekilde çekim yapılıyor ve hak sahiplerine dağıtılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılan konut dağıtımında halk olarak memnunuz. Konutların adaletli şekilde dağıtılmasından dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

DHA