Silopililer kokoreç ile tanıştı

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, sokağa çıkma yasakları ve çatışmalı ortamın ardından sağlanan güven ortamı ile birlikte vatandaşlar, her gün yeni bir gelişmeye tanıklık ediyor. Son olarak İpek Yolu üzerinde açılan kokoreççi, Silopili'leri kokoreç ile tanıştırdı. İlk kez kokoreç yiyen Silopili'ler, farklı bir lezeti tadmanın mutluluğunu yaşadı. Kömür ateşinde pişirilen ve ekmek arasında satılan kokoreçi yiyen Silopili'ler, yeni tanıştıkları bu lezeti çok sevdiklerini belirtti.

İşyeri sahibi Mehmet Bercesoğlu Silopi'de kokoreç lezzetini sunmak için böyle bir girişimde bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

"İlk defa bölgede kokoreç işyeri açtım. Olmayan bir lezzeti getirdim. İşsizlikten dolayı böyle bir işe yöneldim. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Halkımız olumlu karşıladı. Bölgemizde bazı sıkıntılar ve süreçlerden dolayı işsizlik oranı yüksekti. İşyerimde 6 eleman çalıştırıyorum. Bu da 6 aile demektir. Zenginlerimize, işadamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bölgemizde sıkıntılardan dolayı yatırım yapmaya davet ediyorum."

DHA