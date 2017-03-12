Şimşek: Avrupa'da ırkçılık, faşizm ve ekonomide korumacılık trendi var

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bakanlara yönelik tutumları nedeniyle Avrupa ülkelerine tepki gösterirken, "Daha önce hiç böyle bir tutumla karşılaşmadık; hükümet olarak, ne de millet olarak. Avrupa'da bir ırkçılık, faşizm ve ekonomide korumacılık trendi var. Bu Avrupa için gerçekten tam bir felaket. Merkezin aşırı uçların söylemine, eylemine girmiş olması yani aynı tarzı benimsemiş olması, Avrupa için tam bir felaket" dedi.

Mehmet Şimşek, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde, Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. 16 Nisan'da yapılacak referandum için 'Evet' oyu isteyen Şimşek, değiştirilmesi öngörülen sistemin, Avrupa'yı rahatsız ettiğini savundu. Irkçılık, faşizm ve ekonomide korumacılık trendi olduğunu savunduğu ülkelerdeki durumun, Avrupa için felaket olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Batının bu tavrı bile başlı başına aslında yeterli; hem doğru yolda olduğumuzun, hem de bu değişikliklerin Türkiye'yi güçlendireceğinin. O bile net. Bazen detaylarda kaybolmamak lazım. Daha önce hiç böyle bir tutumla karşılaşmadık; hükümet olarak, ne de millet olarak. Avrupa'da bir ırkçılık, faşizm ve ekonomide korumacılık trendi var. Bu Avrupa için gerçekten tam bir felaket. Merkezin aşırı uçların söylemine, eylemine girmiş olması yani aynı tarzı benimsemiş olması, Avrupa için tam bir felaket. Aslında bu Türkiye için tam bir fırsat penceresi. Türkiye yeni hükümet sistemi ile istikrarı yakalayıp güçlü bir şekilde birliğini beraberliğini koruyarak daha hızlı bir şekilde arayı kapatabilecek."

"ZATEN RESİM ORTADA"

Ülkeler arasındaki rekabete değinerek, Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara yönelik tutumlarına tepki gösteren Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu Anayasa değişikliği bir kişisel ihtirasın, bir kişisel talebin veya bir parti kurgusu değil. Bu gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu; eğer gerçekleşirse Türkiye'nin güçlü bir şekilde çok çok daha iyi bir performansla ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek şekilde yeni bir döneme girmesi demektir. Bakın ülkeler arasında rekabet var, ülkeler arasında yarış var. 'Evet' kampanyasına niye geçit vermiyorlar Sadece bunu bir düşünün. Batı niye korkuyor Batı niye kendi değerlerini ayaklar altına alıyor Hani hukuk devleti, hani temel hak ve özgürlükler. Zaten resim ortada. Sizler hepimizden daha iyi bu resmi okuyorsunuz. Biz Batı'nın bu çifte standardını tabi ki kınıyoruz. Buna en güzel cevap sloganlarla değil, buna en güzel cevap sandıkta güçlü bir 'Evet'tir, Türkiye'yi güçlendirmektir. Allah'ın izni ile bunu başaracağız."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuşmasının ardından Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapıp Oğuzeli Belediye Başkanı MHP'li Sait Kılıç'ı ziyaret etti.

DHA