İstanbul Haberi: Şimşek: Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı Şimşek: Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı Son Dakika Haberi







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Şimşek: Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nisan ayından itibaren iç ve dış ekonomide "toparlanma yaşanacağına" inandığını belirterek, "Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği ‘Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi’ne katılan Şimşek, buradaki konuşmasında, “Türkiye kendi içine kapanamaz. Kapanırsa kaybeder. Bizim dışa açık olmamız lazım" dedi ve ekledi:

"Bizim yakın coğrafyamızla çok ciddi kültürel, dil, inanç, tarihi bağlarımız var. Bu bağlar bizim için inanılmaz fırsatlar yaratıyor. Bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Bunun için de yakın coğrafyada firmalarımızın güçlü bir şekilde konumlanması lazım. Bu çok açık ve net, bu konuda da büyük ilerleme var. Ama yakın coğrafyayla yetinemeyiz, uzak coğrafyalardaki büyük ülkelerdeki pazarları da gözden kaçırmayalım. Buralarda üretim yapmamız lazım, buralara mal satmamız lazım, hizmet satmamız lazım. İhracat seferberliği yeni dönemin en önemli kurgusu. Çünkü Türkiye sadece iç tüketime dayalı bir modelle sınırlara dayandı. Bu da rekabet gücü gerektiriyor. Dışarıda bir miktar konumlanmak gerekiyor.”

"Türkiye mutlaka yakın dönemde yaşadığı sıkıntıları geride bırakacak"

Mehmet Şimşek, “Yatırım yapana vatandaşlık veriyoruz. Türkiye’den belli bir değerin üzerinde konut alana şimdi KDV kolaylığı değil sadece vatandaşlık, onun da önünü açıyoruz. Çünkü bakmayın bu kısa dönmeli sıkıntılara, Türkiye yakın coğrafyamızda en çekici, en istikrarlı, en güçlü ekonomilerden, ülkelerden bir tanesi. Türkiye mutlaka ve mutlaka yakın dönemde yaşadığı sıkıntıları geride bırakacak ve Türkiye son derece cazip bir ülke” dedi.

Şimşek, “Ben inanıyorum ki Nisan ayından itibaren hem içerideki ekonomide bir toparlanma hızla başlayacak. Hem de inayorum ki Türkiye’nin dışarıdaki algısı hızlı bir şekilde düzelecek. Bazıları bunu söyleyince ‘niye Nisan’ diyorlar. Önümüzde kısa vadeli olarak bir tek belirsizlik referandum kaldı. Onun için. Yoksa referandum sonuç itibariyle kısa vadeli de olsa bir miktar belirsizlik içeriyor. İnsanlar büyük yatırım kararlarını ve büyük tüketim kararlarını bazen öteleyebiliyorlar” dedi.

Mehmet Şimşek, “Bir çok kişi sanıyor ki aslında her şey çok iyi de durup dururken anayasa değişikliği gündeme geldi. Yok öyle bir şey. Türkiye’nin mevcut sistemi kriz doğurmaya son derece elverişli bir sistemdir. Hatta 2007 sonrasında yapılan anaysa değişikliği krize elverişlilik risk düzeyi çok daha fazla artmıştır” dedi ve ekledi:

“Anayasa değişikliği ihtiyaçtan kaynaklanıyor"

“Bu anayasa değişikliği ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Değişikliğin kişisel bir takım beklentilerle falan alakası yok. Bu anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye ekonomisi ileride çok büyük sıkıntılar yaşar. Türkiye siyasetinde çok büyük krizler oluşabilir. Bu değişiklik iyi kurgulanmış, küresel normlara uygun. Bu nedenle Anayasa değişikliği aradan çıkınca, inanıyorum ki Türkiye hızlı şekilde geriye kalan yapısal reformları tamamlamak üzere, yoğun bir çalışma dönemine girecek.Yapısal reformlar sadece beklentileri iyileştirmeyecek, Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştıracak ve Türkiye'yi şoklara karşı çok daha dirençli hale getirecek. İnanıyorum ki, milletimiz bu Anayasa değişikliğini onayladıktan sonra, Türkiye'nin yakın dönem yaşadığı travmalara bir son vermiş de olacak. Yani bir fasıl kapanacak, tarihi dönem kapanacak."

“Türkiye'deki kötümserlikten dolayı para götürüyorsanız yanlış”

"Benim Nisan sonrası iyimserliğimin temelinde şunlar var; bir belirsizlik azalacak, iki Türkiye'nin gerçekten zor bir dönemi kapanmış, geride kalmış olacak, üç biz reformlarla hem temelleri sağlamlaştıracağız, hem de geleceği yeniden inşa edeceğiz, dört Türkiye'nin yurtdışı algısı da bunlara paralel olarak hızla iyileşecek" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötümser olmayalım, yurtdışına Türkiye'deki kötümserlikten dolayı para götürüyorsanız yanlış yapıyorsunuz çünkü o anlamda o yatırımın size çok bir faydası olmayacak, getiriler çok iyi olmayacak, çünkü Türkiye'deki getiri düzeyini bulamazsınız açık ve net konuşayım. Ama işinizi geliştirmek istiyorsanız, küresel markaları satın almak için, pazar payınızı büyütmek, daha iyi kendinizi konumlandırmak içinse, o zaman bizde yanınızdayız, önünüz de açık. Bu zaten Türkiye'nin cari açığını da azaltır, Türkiye'yi daha da büyütür, Türkiye'nin gelişmesine ciddi katkıda bulunur."

Görüntü Dökümü:

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– Şimşek’in açıklamaları

– Toplantıdan görüntüler

– Detaylar

DHA