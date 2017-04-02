Sinan Oğan: ‘Hayır’ demek için en az 50 gerekçemiz var

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)– MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, referandumda oylanacak 18 maddeye 'hayır' demek için en 50 gerekçe sayabileceğini belirterek, "Onlar da gelsin 18 maddeye ‘evet’ için 8 gerekçe koysunlar” dedi.

‘AŞIK VEYSEL’İM, BARIŞ MANÇO’YUM DE’

Burdur Belediyesi’nin Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlenen ‘Hayırlı Anadolu yürüyüşü’ programı kapsamında Sinan Oğan, vatandaşla buluştu. Oğan’ı dinleyenler arasında CHP İl Başkanı Barış Ayten de yer aldı. Konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım’ın “Biz Şivan Perver’iz” dediğini hatırlatan Sinan Oğan, “Bu nasıl bir aymazlıktır. Nasıl kendini bilmezliktir. Nasıl kalkar bir ülkenin başbakanı ‘Ben Şivan Perver’im’ der. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde bir başbakan bir teröriste ‘kahraman’ diyen adamın yerine kendisini koymaz. Aşık Veysel’im de, Barış Manço’yum de, Ozan Arif’im de. Türkiye’de sanatçı mı yok Neşet Ertaş’ım, Ozan Arif’im, Barış Manço’yum diyemeyen bir başbakan gidiyor ‘iki teröristin oyunu alacağım’ diye kendisini terörist yerine koyuyor. Sonra da kalkıyor ‘hayır diyenler teröristtir, teröristle yan yana duranlardır’ diyor” dedi.

‘BİZ VATAN HAİNİ MİYİZ’

Anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen sistemin terörü çözeceğinin söylendiğini aktaran Sinan Oğan, “Başkanlık geldiğinde terör sorununun çözüleceği bir gizli formül varsa ellerinde açıklasınlar, ‘Şu gizli formüllerle terörü çözeceğiz’ desinler, biz de ‘evet’ verelim. Biz vatan haini miyiz Başkanlık geldiğinde işsizlik sorunu çözülecekse biz neden ‘hayır’ diyelim. Peki biz de soralım, siz 15 sene boyunca bu işsizliği, terörü niye çözemediniz Bir yiğit AKP’li arıyorum. Gelsin Burdur’un meydanında çıksın konuşalım, istediği televizyona çıkıp tartışalım. 15 senedir bu sorunları niye çözemediler Şimdi bütün yetkileri bir kişiye vererek bu sorunları nasıl çözecekler Bizim 18 maddeye ‘hayır’ demek için en az 50 gerekçemiz var. Onlar da gelsin 18 maddeye ‘evet’ için 8 gerekçe koysunlar” diye konuştu.

Oğan, “Bizim başkanlığa karşı olma sebebimiz ülkemizin geleceği ve bekası için kaygı duyuyor olmamızdan kaynaklanıyor” dedi.

DHA