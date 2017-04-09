Sinan Oğan'ın esnaf ziyaretinde 'beli tabancalı' kişi ihbarı (2)

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun Valisi İbrahim Şahin, resmi twitter hesabından, MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında meydana gelen ve 'suikast girişimi' iddialarına yol açan gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu.Vali Şahin açıklamasında, 'İlimiz Bafra ilçesinde programın icra edileceği salona giderken Sinan Oğan'ı korumakla görevli polisler şüphe üzerine bir şahsa yönelmiş, şahsın kaçması ile takibe alınmış, kurusıkı tabancayla birlikte şahıs alınmıştır. Muhasebecide çalışan arkadaşlarını ziyarete gitmiş, merak saiki ile aşağıya inmiştir. Abartıldığı gibi asla bir suikast girişimi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verdi.

DHA