Sinan Oğan'ın esnaf ziyaretinde silahla görülen genç, adliyeye sevk edildi

SAMSUN'un Bafra İlçesi'ne 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programında gelen Sinan Oğan'ın esnaf ziyareti sırasında korumaları tarafından farkedilince, polis 19 yaşındaki S.A.'yı üzerindeki kuru sıkı tabancayla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

MHP'den ihraç edilen Sinan, Oğan referandum çalışmaları kapsamında dün Samsun'un Bafra İlçesi`ne geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında konuşma yapacağı Bafra Belediyesi Kültür Merkezi salonuna doğru giderken, Belediye Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada korumalar belinde silah olan 19 yaşındaki açıköğretim üniversite öğrencisi S.A.'yı fark etti.

Korumaların 'belinde silah var' diye bağırması ile birlikte şüpheli genç, koşarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Barış Mahallesi'nde oturan S.A.'yı kuru sıkı tabancası ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, “Benim olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Ben silahları severim. Orada oluşum ise tamamen tesadüf. Ara sokakta muhasebeci arkadaşım var onu beklediğim sırada kalabalığın içinde kaldım. Daha önceden de kuru sıkı silah yakalattığım için korumalar silahı var deyince korkup kaçtım” dedi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA