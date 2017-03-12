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Bursa Haberi: Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye böyle kaldırıldı

Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye böyle kaldırıldı
13:1212 Mart 2017
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Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye böyle kaldırıldı
Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye böyle kaldırıldı

BURSA'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu'nda giren Ecenur Parlak, sınavın başlaması ardından fenalaşınca geçirince ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için erken saatlerde aileleri ile sınav merkezlerine gelen adaylar yoğun güvenlik önlemleri altında sınava girdi. 2 milyon 265 bin 902 kişinin girdiği sınavda, adaylar salonlara yarım saat öncesinden alınmaya başlandı. Bursa Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu'nda sınava giren adaylar, sınava yetişebilmek için koşuştururken, aileler heyecanla dışarıda bekledi. Hasta olduğu belirtilen ve hastaneden sınav için gelen Ecenur Parlak, sınav alanında rahatsızlanınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ecenur, üzüntüsü yüzüne yansıdı. YGS, saat 10.00 da başlayayıp, saat 12.40 da sona erdi.

DHA

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