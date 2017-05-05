Sınıfta dehşet: kız arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı (3)

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışan ve hastanede tedavi altına alınan Hasan C.'nin acil serviste duran kalbinin yeniden çalıştırıldığı bildirildi. Hasan C.'nin Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

NİLÜFER'İN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yaşanan olay nedeniyle bir gün tatil edilen Hürriyet Anadolu Lisesi'nde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Nilüfer Acar'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SINIFA BERABER GELMİŞLER

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ise sürdürülüyor. Polisin yaptığı araştırma ve görgü tanıklarının ifadesine göre, olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Hasan C.'nin sabah okula aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Nilüfer Acar ile birlikte geldiği ve kendileriyle birlikte sınıfa girmek isteyen bir arkadaşlarını dışarıya çıkardıktan sonra, önce Nilüfer Acar'a ateş ettiği ve ardından kendini vurduğu bildirildi. Silah sesini duyan öğretmenler ve öğrencilerin boş sınıfa girmesiyle olay ortaya çıktı. Olayda kullanılan tabancanın ise Hasan C.'nin bir fabrikada çalışan babasına ait ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sabah yaşanan olayla ilgili Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Rehber öğretmen ve sınıf öğrenmeni ile idarecilerin konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

UZMANLAR NE DİYOR

Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, DHA muhabirine Hürriyet Anadolu Lisesi'ndeki olayı ve whatsapp yazışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Aşkın, kızın mağdur, olayı gerçekleştiren gencin de şiddet eğilimi olan bir delikanlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'Muhtemeldir ki, bu uygunsuz şiddet ve benzeri tarzı nedeniyle de arkadaşı ile belki bütün arkadaşlarıyla, ailesiyle, iletişim sorunu yaşıyor olduğu düşünülebilir. Yetiştiği, yaşadığı çevreyi yeterince bilmiyoruz. Ancak sosyoekonomik seviyelerinin zayıf olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen bu da etrafından şiddet eğilimini besleyen iletiler aldığını düşündürmektedir. Ölümü yüceltir türdeki ifadesi, yine ölüm kavramını bu çocukta yeterince gelişmediğini de akla getirmektedir. Geleneksel, kültürel değerlerimizin yine zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Nihayetinde arkadaşı ile ikili ilişkilerini ayrıntılı irdelemeden net karar vermek zor görülmektedir. Ancak bu ikili ilişkide karşılıklı aksaklık iletişim hataları olduğu akla gelmektedir. Zaman zaman okuldaki eğitim kadrosunun da bu tür şiddet eylemi taşıyan çocuklardan uzak kalmayı tercih ettikleri görüyoruz. Belki bu genç rehberlik öğretmenine başvursaydı olabilir ki, kendisi tedaviye yönlendirilebilir yararlı olunabilirdi. Ama bütün bunlar ayrıntılara vakıf değiliz.'



DHA