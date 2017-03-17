Sınır kapısında otomobilin gizli bölmesinde yakalandı

ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde, bir otomobilin içerisindeki gizli bölmede Sarp Sınır Kapısı'nı geçmeye çalışırken yakalanan Gürcistan uyruklu Lasha Makharasvılı gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmek isteyen Merabı Shavadze'nin kullandığı TT 386 NN Gürcistan plakalı otomobilde arama yapıldı. Otomobilin koltuklarının altındaki gizli bölme olduğunu fark eden ekiplerin açtığı yerde Gürcistan uyruklu Lasha Makharasvılı'nın saklandığı tespit edildi. Hakkında karıştığı suçlar nedeniyle İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı olduğu belirlenen Gürcü Makharasvılı gözaltına alındı.

DHA