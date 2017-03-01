Sınırda yakalanan PKK şüphelisi ve 2 Bulgar tutuklandı

EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan başkasına ait pasaportla Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan PKK terör örgütü üyesi F.D. ile kendisine yardım ettikleri belirlenen Bulgaristan vatandaşları Z.H.Y. ve T.T.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İpsala Sınır Kapısı’ndan başkasına ait pasaportla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen ve PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kaydı bulunan F.D. ile kendisine yardım ettikleri tespit edilen Bulgar vatandaşları Z.H.Y. ve T.T.B. gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA