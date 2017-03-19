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Kilis Haberi: Sınırdaki askerlerin kaldığı çadırlarında yangın

Sınırdaki askerlerin kaldığı çadırlarında yangın
01:4119 Mart 2017
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Sınırdaki askerlerin kaldığı çadırlarında yangın
Sınırdaki askerlerin kaldığı çadırlarında yangın

KİLİS'te, Suriye sınırında askerlerin kaldığı çadırlarda elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. 15 çadırın yandığı yangında, 2 asker dumandan etkilendi.
Elbeyli İlçesi'ndeki Suriye sınırında Havuzlubahçe Hudut Bölüğü'ne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin kaldığı çadırlardan birinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Çadırdaki mühimmatların patlamasıyla alevler diğer çadırlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 15 çadır kullanılmaz hale geldi. Paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen 2 askere ise Kilis Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi.

DHA

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