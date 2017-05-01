Sinop'ta 1 Mayıs kutladı

SİNOP'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Eski Otogar Mevkii'nde toplanan çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İskele Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve dövizlerle yürüdü. Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst araması yapıldı. İskele Meydanı'nda toplanan grup, daha önce hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. Burada konuşma yapan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Karabük Şube Başkanı İlhami Yılmaz, şöyle dedi:

'Biz işçiler din, ırk, siyası düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın bir çok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. İş kazalarında can vermek istemiyoruz. Biz emekçiler, dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak bile benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Sorunlarımız ortak ama mücadele azmimiz ve kararlığımızda ortak. Çünkü birlik olursak emeklik mücadelesinin kazananı hepimiz olacağız.'

Yapılan konuşmanın ardından meydanda toplanan kalabalık çalan müzik ve söylenen şarkılar eşliğinde halay çekip eğlendi.

DHA