Sinop'ta 228 köy yolu kardan kapandı

SİNOP’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 228 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 228 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Erfelek İlçesi'nde 42, Ayancık İlçesi'nde 60, Türkeli İlçesi’nde 30, Boyabat İlçesi’nde 50, Durağan İlçesi’nde 26, Saraydüzü İlçesi’nde 20 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı.Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
DHA