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Sinop Haberi: Sinop’ta apartmanda yangın

Sinop’ta apartmanda yangın
16:0610 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Sinop’ta apartmanda yangın
Sinop’ta apartmanda yangın

SİNOP'ta 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında iki dairede maddi hasar oluştu.
Yangın Sinop'un İncedayı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 5'nci katında Cevat G'ye. ait dairede iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan daireye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile iki dairedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şans eseri can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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