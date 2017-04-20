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Sinop Haberi: Sinop’ta çalınan araç, Çorum’da bulundu

Sinop’ta çalınan araç, Çorum’da bulundu

21:4720 Nisan 2017
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Sinop’ta çalınan araç, Çorum’da bulundu
Sinop’ta çalınan araç, Çorum’da bulundu

SİNOP'ta bir süre önce çalınan cip, Çorum- Osmancık karayolunda terk edilmiş olarak bulundu.
Çorum-Osmancık karayolunun 6'ncı kilometresinde, bir cipin yol kenarında uzun süre park halinde bulunmasından şüphelenen çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, 01 TV 557 plakalı cipin, bir süre önce Sinop'ta çalındığı ortaya çıktı. 
Yapılan incelemenin ardından terk edilen araç, jandarma otoparkına çekilirken, Sinop'ta bulunan sahibine de haberi verildi.
Jandarma, aracı çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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