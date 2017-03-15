Sinop’ta polis memurunun kullandığı otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

SİNOP'ta polis memuru 43 yaşındaki Metin Temur yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sinop'un Bostancılı Mevkii Pervane Yokuşu'nda meydana geldi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Temur yönetimindeki 60 HZ 786 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Temur kaza yerinde öldü. Yanında bulunan 45 yaşındaki Yüksel Yazıcı ise ağır yaralandı.

Karşı yönden gelen 19 yaşındaki Özgür Odacı'nın kullandığı 57 AJ 245 plakalı otomobil de, sürücünün kaza yapan aracın kendi üzerine doğru geldiğini görüp, paniğe kapılarak aniden direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada Odacı ile birlikte yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA