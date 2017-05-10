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Sinop Haberi: Sinop'ta sahile yunus ölüsü vurdu

Sinop'ta sahile yunus ölüsü vurdu

13:5810 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Sinop'ta sahile yunus ölüsü vurdu
Sinop'ta sahile yunus ölüsü vurdu

SİNOP'ta kıyıya vurmuş yunusun ölüsü bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yunusu incelemek üzere sahilden kaldırdı.
Sinop'ta Kadınlar Plajı ile Karakum mevkii arasındaki bölgeye yunus ölüsü vurdu. Sahildeki yunus ölüsünü görenler durumu yetkililere bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası yunus ölüsü, sahilden alındı.
Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, her sene bu aylarda benzer durumların olduğunu söyleyerek, 'Birkaç gündür hava şartları çok sert olduğu için kendini sahile vurmuş olabilir. Gerekli inceleme ekipler tarafından yapılacaktır' dedi.

DHA

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