Sinyal kesici jammerli Gürcü 2 hırsız yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da bir banka önünde sinyal kesici jammer yardımıyla sürücüsünün kapılarını kilitlemesini engel oldukları otomobilden 12 bin lira çalan Gürcistan uyruklu 2 kişi Konya'da yakalandı.

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde, Gürcistan uyruklu 51 yaşındaki Gocha Sıgua ile 33 yaşındaki Zaza Gabunıa, sinyal kesici jammer kullanarak sürücüsünün banka önüne park ettiği otomobilin kapılarının kilitlenmesini engelledi. İsmi açıklanmayan sürücü uzaklaştıktan sonra Sıgua ve Gabunıa, araçta, içerisinde Türk Lirası, Dolar ve Eurodan oluşan toplam 12 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı.

Soyulduğunu anlayan sürücünün şikayeti üzerine polis, şüphelilerin Antalya plakalı bir otomobille Konya yönüne gittiğini tespit etti. Konya polisi, şüphelilerin bulunduğu aracı, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durdurdu. İki şüpheli çaldıkları para çantasıyla birlikte gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, sinyal kesici jammer, makinesi ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin Konya'daki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

DHA