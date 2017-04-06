Şırnak, Başbakan Binali Yıldırım'a hazırlanıyor

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili yarın Şırnak'a gelerek halktan 'Evet' demeleri için destek isteyecek. Yeni Şırnak'ı anlatacak Başbakan Yıldırım için Şırnak'ta gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Geçen yıl 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sürdüğü, operasyonlar sırasında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 508 teröristin etkisiz hale getirildiği, 50 tondan oluşan 1845 el yapımı patlayıcının imha edildiği Şırnak, yarın gelecek Başbakan Binali Yıldırım için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Şırnaklılar'dan Resul Koluman, Başbakan Yıldırım'ın Şırnak'a gelecek olmasından dolayı heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Başbakanımız ilimizi ziyaret edecek. Bir heyecan, kıpırdanma var. Şırnak'a gelişi ile birlikte toplu açılış töreni olacak. Şehrimizin yeniden imar ve inşa süreci hızlanacak. Bunun temelini atacak. Bu noktada biz çok umutluyuz. Şırnak şehrimiz daha çok yaşanır bir kent olacak. Devlet büyükleri, hükümetimizden Allah binlerce kez razı olsun. Şırnak halkı olarak çok sıkıntılar çektik. Evimiz yıkıldı bu teröristler yüzünden. Büyük rezillik çektik. Ama bir şeyin farkına vardık. Ak ile karayı seçmeye başladık. Ak'ın ne, karanın ne olduğunu çözdük. Bu noktada referandum sürecinde büyük bir evet çıkacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bu yıkımlara kimin sebep olduğunu çok iyi anlamışlar. Devletimiz yeni imar ve inşa ile vatandaşların gönlünü kazanmaya çalışıyor."

Mevlan Ertak ise Başbakanın Şırnak'a gelişinin kendisi için bir umut olduğunu belirterek, "Başbakan'ın Şırnak'a gelişi ile birlikte yarın mitingde Şırnak'ı tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Şırnak'ın devlet ve milletine bağlı olduğunu gösteren bir miting olacak" diye konuştu.

Başbakanı ağırlayacak olan Şırnak'ta, Yeni Mahalle'de düzenlenecek miting alanı Türk Bayrakları ile donatılırken, şehrin belirli noktalarına Şırnak'ın ları yerleştirildi. Şırnak Belediyesi tarafından caddeler üzerinde bulunan aydınlatma direklerine Türk Bayrakları ve Şırnak Belediyesi bayrağı asıldı. Yarın saat 12.00'da Şırnak'a gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Şırnak'ta kıldıktan sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret edecek, ardından Yeni Mahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. Miting sonrası Başbakan Yıldırım'ın Hakkari'de mitinge katılmak için Şırnak'tan ayrılacak.

DHA