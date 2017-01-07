Şırnak şehitleri, Siirt'te düzenlenen törenle uğurlandı

ŞIRNAK ile Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının infilak etmesi soucu şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in cenazeleri, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları ile aynı olayda yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şırnak merkez Küpeli Dağı'ndaki İnceler Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şehit askerler için bugün Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı eğitim alanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin yakınları, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Şehitlerin ceazelerinin alana getirilmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren şehitleri, makamların en ulvisi olan şehitlik makamına uğurlamak için toplanıldığını söyledi. Albay Eren, "Birlik ve beraberliğimiz hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız Teğmen Mustafa Yazgan ile Uzman Çavuş Faruk Yüksel'i bugün burada Peygamberlik'ten sonraki en yüksek makama uğurluyoruz. Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar; ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıttıracağız. Hainleri de sevindirmeyeceğiz. Çok açık ifade ediyorum; kazanamayacaklar, kendi karanlıklarında ve pisliklerinde boğulacaklar. Bizler şehitlerimiz sayesinde daha da güçleniyoruz, daha da kinleniyoruz. Daha da gelecek adına ümitleniyoruz. Bizlere bu acıyı yaşatanlar bilsin ki bunların bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi.

ŞEHİT ANNESİ: FARUK, ÇOCUKLARINA BEN NE DİYECEĞİM

Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, oğlunun bayrağa sarılı tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Şehit annesi Fendiye Yüksel, "Faruk, ben çocuklarına ne diyeceğim Allah bunu yapanların belasını versin. Herkesin evine ateş düşürüyorlar. Komutan ben ne diyeceğim çocuklarına Komutan bana söyle, ben ne diyeceğim" demesi yürek dağladı.

SİLAH ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Şehit Teğmen Mustafa Yazgan ve şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in şehit olduğu sırada yanlarında olan silah arkadaşları, törene katıldı. Patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehitlerin silah arkadaşları cenaze törenine karıtılarak, son görevlerini yerine getirdi.

Törende okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e, şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in cenazesi de memleketi Yozgat'a uğurlandı.

DHA