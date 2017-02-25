Şırnak Valisi Su: Terör mağdurları 2017'de konutlarına kavuşacak

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Silopi İlçes'inde ihracatçılara yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, terör olaylarında evleri yıkılan mağdurların 2017 yılında konutlarına kavuşacaklarını söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, ihracatçılara yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Habur Mülki İdare Amiri Ümit Altay, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Silopi Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, STK temsilcileri ve işadamları katıldı. Toplantıda ihracatçılara yönelik bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, şöyle dedi:

"Daha çok nakliye, ihracat yapıyoruz. Gelin bu ihraç ettiğimiz malları üretme konusunda adım atalım. Aynı zamanda imalatçı, üretici olalım. Sadece ihracat yapmayalım. İhraç yaptığımız malların hangilerini üretebileceğimizin çaresine bakalım ve bunları üretme yönünde çalışma yapalım. Bunun için cazibe merkezleri programı ortaya kondu. İlimiz, bunun için en güzel altyapıya sahip illerden biridir.İki tane organize sanayimiz hazır, yatırımcıları bekliyoruz. Ben arzu ediyorum ki; buradaki tüm ihracatçılarımız bu konuda bir ön alıp, bir adım atıp, aynı zamanda üretime, imalata yönelik çalışmalar başlatsınlar ve yapsınlar."

İŞADAMLARIMIZDAN İSTİHDAMA YÖNELİK TAAHHÜT ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği istihdam seferberliği ile ilgili de konuşan Vali Su, "2 gün önce Şırnak’ta işadamlarımız ile toplantı yaptım. Tüm işadamlarımız çalıştırdığı iş gücüne ilaveten, yüzde 5 daha kişi çalıştırmayı taahhüt ettiler. Sizlerden de böyle bir şey bekliyorum. İnşallah ihracatçılarımızla ilimizdeki bölgemizdeki bu istihdam seferberliğine bir katkı sağlanır. İlimizde bu konuda güzel gelişmeler oluyor. Çalışmalar devam ediyor. Daha da güzel olacak" dedi.

Şırnak'ta 2017 yılı içerisinde 11 bin konutun bitirileceğini söyleyen Vali Su, "Terör sebebiyle evi yıkılan, mağdur olan vatandaşlarımıza Allah’ın izni ile bu yıl içerisinde konutları teslim edeceğiz" diye ekledi.

DHA