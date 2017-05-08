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Şırnak Haberi: Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

19:338 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu
Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

ŞIRNAK'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütürken örgüten kaçan biri 18 yaşından küçük olan toplam 5 PKK'lı Habur Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Valilik açıklamasında,  '08.05.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir (1) yaşı küçük toplamda beş (5) kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir' denildi. 

DHA

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