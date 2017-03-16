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Şırnak Haberi: Şırnak'ta 8'i muhtar 40 kişi gözaltında

Şırnak'ta 8'i muhtar 40 kişi gözaltında
15:2316 Mart 2017
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Şırnak'ta 8'i muhtar 40 kişi gözaltında
Şırnak'ta 8'i muhtar 40 kişi gözaltında

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 8 mahalle muhtarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde kent genelinde bir çok adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 8 mahalle muhtarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürüyor.

 

DHA

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