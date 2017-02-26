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Şırnak Haberi: Şırnak'ta kazada ölen polis, Kayseri'de toprağa verildi

Şırnak'ta kazada ölen polis, Kayseri'de toprağa verildi
14:1026 Şubat 2017
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Şırnak'ta kazada ölen polis, Kayseri'de toprağa verildi
Şırnak'ta kazada ölen polis, Kayseri'de toprağa verildi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde trafik kazasında ölen polis memuru 26 yaşındaki Özgür Korkmaz, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. 
Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yapan 6 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz, yönetimindeki otomobille yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Gölcük'ten kısa süre önce şark görevi için İdil'e atandığı belirtilen polis Özgür Korkmaz'ın cenazesi  memleketi Kayseri'ye getirildi.
Polis Korkmaz için Hunat Camisi'nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile yakınları katıldı.
Polis Özgür Korkmaz kılınan namazın ardından İncesu İlçesi'nin Saraycık Mahallesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.

FOTOĞRFLI

DHA

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