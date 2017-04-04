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Şırnak Haberi: Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı

Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı

10:164 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı
Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı

ŞIRNAK'tai Küpeli Dağı'nda güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında  PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından PKK'lıların bahar aylarında eylem yapmalarını önlemek amacıyla Küpeli Dağı'nda yürütülen operasyon devam ederken, bu sabah sabah arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristler önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede opereasyonun sürdüğü belirtildi.

 

 

 

DHA

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