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Şırnak Haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombaları bulundu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombaları bulundu

21:168 Nisan 2017
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombaları bulundu
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombaları bulundu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü halde, 19 el yapımı bomba, 22 kilo TNT ve 9 kilo A4 patlayıcı ele geçirildi.
Silopi'de bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgeye operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin toprağa gömdüğü, 19 el yapımı bomba, 22 kilo TNT, 9 kilo A4 patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan 61 normal kapsül, 6 elektrikli kapsül, 32 mekanik kapsül, 462 fişek, 6 koli bandı, 2 izole elektrik bandı ve 1 sırt çantası ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

DHA

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