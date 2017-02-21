Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden 4 uçak Yenişehir’e indi

İSTANBUL’daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen 4 uçak, Yenişehir Havalimanı’na indi.
Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, Pegasus Havayolları’nın Esenboğa’dan kalkan 'PGT4107', Tiflis’ten kalkan 'PGT0463', Bahreyn’den kalkan 'PGT0429' ve Piriştina’dan kalkan 'PGT0854' sefer sayılı uçaklarının, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yoğun sis nedeniyle Bursa Yenişehir Havalimanı'na inmek zorunda kaldığını söyledi. Yolcular, uçaklartan indirilmedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğun sisin dağılması ardından, uçaklar Yenişehir Havalimanı’ndan ayrıldı.
DHA