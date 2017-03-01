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İstanbul Haberi: Sis uçuşlarda gecikmelere neden oldu

Sis uçuşlarda gecikmelere neden oldu
20:561 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Sis uçuşlarda gecikmelere neden oldu
Sis uçuşlarda gecikmelere neden oldu

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)AKŞAM saatlerine doğru sis tekrar İstanbul üzerinde etkili olmaya başlarken Atatürk Havalimanı'nda sis hava trafiğine olumsuz yansıdı. Saat 18.00 sonrası sisin etkisini göstermesiyle Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş için sıra bekleyen uçaklar daha sonra gecikmeli olarak iniş yapabildi. Bu arada yakıt kritiğine giren uçaklar ise farklı meydanlara yönlendirildi. Atatürk Havalimanı'nda inişlerde olduğu gibi kalkışlarda da gecikmeler yaşandı. Gecikmeler yolculara havalimanı içerisinde anonslarla duyuruldu.

 

DHA

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