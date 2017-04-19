Şişli Belediye Başkan yardımcısının öldürülmesi davası

ŞİŞLİ Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 18 Temmuz'da belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüphelinin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıklardan Hacı Avcı, ilk ifadesini baskı altında verdiğini belirterek ifade değiştirdi.

Avcı, dava sanıklarından Mithat Yılmaz'ın baskısı sonucu yalan beyanda bulunduğunu söyledi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Hacı Avcı, Engin Gölve, Metin Şentürk, tutuksuz sanık Bilal Yaman ve başka suçtan tutuklu Mithat Yılmaz katıldı. Öldürülen Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş, kızı Ezgi Sezgin ve kardeşleri Çağlar ve Naci Candaş duruşmada hazır bulundular. Şişli Belediye Başkanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme, katılanlardan Maktül Cemil Candaş'ın kızı Ezgi Sezgin ile Candaş'ın kardeşi Çağlar Candaş'ın davaya müdahil olma taleplerini kabul etti. Duruşmada Keten İnşaat eski çalışanları olan Ahmet Tekin ve Tuncay Selmo tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı geçen celse tahliye edilen Mithat Yılmaz'ın tutuklanmasını talep etti. Yılmaz'ın avukatı Şeyda Kaplan da söz alarak, “Müvekkilimin cinayete azmettirmesine ilişkin bir delil yoktur dosyada. Müvekkilimin inşaatına ilişkin ruhsatın iptal işlemi Candaş'ın öldürülmesinden sonra olmuştur' dedi. Mithat Yılmaz'ın tehdit suçundan hükümlü olduğu, infazının yanlış hesaplandığı için cezaevinde olduğu öğrenildi.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

Duruşmada 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 25 yıl hapsi istenen Hacı Avcı, “Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademi baskı ve tehdit altında verdim. 35 gündür yatamıyorum, kendimi öldürmek istiyorum. 8 Mart'ta açık görüş bittikten sonra Mithat Yılmaz yanında Metin Şentürk varken 'Bu işi Ketenlerin üzerine yıkacağız' dedi. Ben de can güvenliğim için bu ifadeyi vermek zorunda kaldım. Selahattin Keten benden adam dövmemi istemedi. Ketenlerle hiçbir sıkıntım olmamıştır. Yalan beyanda bulundum. Benden adam istemedi Selahattin Keten. Ketenleri daha önceden de tanımam. Satılık hayvan olmak istemiyorum. Cemil başkanım şirin bir adamdı. Ciddi tehditler aldığını söylemişti' dedi.

'BURADA 30 SENEDİR ÇETE VAR'

İfade değiştiren sanık Hacı Avcı ilk duruşmada verdiği ifadesinde gayrimenkul danışmanlığı ve iş takipçiliği yaptığını belirterek, “Selahattin Keten, Hayri başkan dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kırmam gerekiyor' diyordu. İş Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı' demişti.

'BENİ KİMSE TEHTİT EMEDİ'

Sanık Hacı Avcı'nın ifade değiştirmesi üzerine söz alan Mithat Yılmaz, hakkındaki ithamla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, Avcı'nın daha önce olay günü Rıza Keten'i belediyede gördüğünü söylediğini anımsattı.

Söz alan diğer sanık Engin Gölve de, “Hacı Avcı, Rıza Keten'i getirdi bana. 'İki tane tokat gerek, 15 gün rapor alması gerekiyor' dedi. Şenol Şahin geldi o sırada, 'ben yaparım' dedi. Beni kimse tehdit etmedi' dedi. Söz alan sanık Metin Şentürk de, kimseden tehdit almadığını aktararak, Rıza Keten'in belediyede olduğuna ilişkin görüntü olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda, Hacı Avcı'nın beyanlarına ilişkin cezaevindeki görüntü kayıtlarının istenmesine karar verdi. Mithat Yılmaz'ın tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, Cinayete ilişkin görüntülerin önümüzdeki celse duruşma salonunda izlenmesine karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tetiği çeken Şenol Şahin'in 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Tutuklu sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da cinayeti azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer şüpheliler Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Bilal Yaman'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

DHA