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İstanbul Haberi: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde yangın (2)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde yangın (2)
12:0914 Ocak 2017
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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde yangın (2)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde yangın (2)

Mustafa ÖZDABAK Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastane içindeki oksijen tüpleri  bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdehalesi ile söndürüldüğü , duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

DHA

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