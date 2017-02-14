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İstanbul Haberi: Şişli'de 6'ncı kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Şişli'de 6'ncı kattan düşen kişi hayatını kaybetti
18:5114 Şubat 2017
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Şişli'de 6'ncı kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şişli'de 6'ncı kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Murat DELİKLİTAŞÖzgür EREN / İSTANBUL DHA

Şişlide, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta saat 16.00 sıralarında Sadi Apartmanının çatı katında meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında otursan Yusuf Ökmen (24) henüz belirlenmeyen bir nedenle balkondan düştü. yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Ökmen beton zemine çakıldı. Yusuf Ökmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sesi duyan apartman sakinleri bahçe tarafına baktıklarında Ökmen'i hareketsiz bir şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakini Halime Koç "Bir ambulans geldi, birisi atlamış dediler. Burada oturuyor, ben ses duymadım ama hayatını kaybetmiş" diye konuştu. Gerekli incelemelerden sonra Yusuf Ökmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

DHA

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