Şişli'de organize silahlı soygun

Feriköy de bir şarküteri dükkanına gelen maskeli, silahlı iki kişi vitrindeki sigaraları ve kasadaki paraları gasp etti. Soygunu planlayanlar soygun sırasında kasada bulunan dükkan sahibinin arkadaşı ve dükkanın eski çalışanı çıktı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Şişli Feriköy'de bir şarküteri dükkanında metdana geldi. Dükkan sahibi Fatih Karaman gece kapanış saatine yakın 03.50 sıralarında dükkanı Muhlis K. ve diğer iki arkadaşına emanet ederek eve gitti. Saat 03.56'da dükkana gelen maskeli ve silahlı iki kişi yanlarındaki çantayı kasada duran Muhlis K. ve diğer kişiye vererek vitrindeki sigaraları doldurmalarını istedi. Dükkandaki üçüncü kişi silahlı soyguncu tarafından arkadaki depoya çekilerek darp edildi ve telefonu gasp edildi. İki dakika süren soygunda soyguncular kasadaki paraları da alarak olay yerinden kaçtı. Soygun sonrası kasada bulunan Muhlis K. durumu önce polise sonra da dükkan sahibi Fatih Karaman'a bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis soygun sırasında kasada duran Muhlis K.'nın rahat hareketlerinden ve soyguncuların masa üstünde duran Muhlis K.'nın telefonunu almamasından şüphelendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Muhlis K., 'Dükkan sahibi Fatih Karaman'a borcum vardı, soygunu dükkanın eski çalışanı arkadaşım Bayram A.'ile planladık' diyerek suçunu itiraf etti. Soygun sonrası Bayram A. ve soyadı öğrenilemeyen Abdullah isimli kişi, kaldıkları beş yıldızlı bir otelde polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhlis K. Bayram A. Abdullah isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dükkan sahibi Fatih Karaman, 'Olay dükkanın kapanış saatine yakın yaşandı. Ben dükkanı güvendiğim 3 arkadaşa bırakarak eve gittim. Soygunu planlayanlardan olan kasayı emanet ettiğim arkadaşımın bana borcu vardı, kredi kartımı kullanmıştı, onun için böyle bir fikire baş vurmuş. Silahlı gelen kişi de daha önce yanımda 25 gün çalıştı. Onlarla işbirliği yaparak vitrindeki sigaraları ve kasadaki paraları gasp ettiler. Hepsi yakalandı ve cezaevine gönderildiler. Soyguncular dükkana girdiğinde silah zoruyla bir arkadaşımı arkadaki depoya götürerek telefonunu gasp etmişler ve yukarı çıkmasını engellemişler. Güvenlik kameralarında da görülüyor, soygunu planlayan Muhlis K.'nın telefonu masanın üstünde durduğu halde onun telefonu gasp edilmiyor. Muhlis K. suçunu polise itiraf etti. Bu gasp olayı beni aydınlattı. Demek ki arkadaşına güvenmemek gerekiyormuş. Güvendiğim arkadaşlarım benim işyerimi programlı şekilde gasp ettiler. Bu acı bir şey. Yemeğimizi bile beraber yediğimiz halde demek ki benim işyerimi soymayı planlıyorlarmış' diye konuştu.

DHA