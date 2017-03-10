Şişli'de PTT soygunu

Şişli'de PTT şubesini soyan silahlı bir kişi kasadaki 10 bin lirayla kayıplara karıştı.

Olay Halide Edip Adıvar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan PTT şubesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak PTT şubesine gelen bir kişi yanında bulunan silahı ile çalışanları etkisiz hale getirdi.

Çalışanların iddiasına göre kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan soyguncu hızla şubeden çıkarak yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri PTT çalışanlarından soyguncunun eşkalini ve kaçış istikametini belirlemeye çalıştı. Polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

DHA