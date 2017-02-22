Şişli'de şüpheli ölüm

ŞİŞLİ'de torunu ile yaşayan yaşlı kadın, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Olay, Şişli Kuştepe, Yavrukuş Sokak’ ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, torunu Yasin Ergül ile beraber yaşayan 85 yaşındaki Seher Ergül, sabah evin kapısını açmayınca komşuları eve polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi vücudunda kesici alet izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.Ceset, İstanbul Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin evden çıkarılması sırasında yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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DHA