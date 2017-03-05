SİT alanında define arayan 5 kişi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve SİT alanının olduğu bölgede detektörlerle izinsiz kazı yaparak define arayan 5 kişi yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kermeyan Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Çevrede piknik yapan vatandaşların jeneratörün sesli şekilde çalışmasından rahatsız olmaları ve ellerinde kazma küreklerle sit alanında 5 kişinin gelişi güzel çevreyi kazarak define aradıklarını jandarma ekiplerine bildirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonda kale mevkine giderek ellerinde kazma kürekler ve detektörlerle sit alanında izinsiz define arayan H. K., M.Y., N.İ., N.İ. ve M.A.yı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 1 adet jeneratör, 2 adet beton ve toprak delmekte kullanılan ilti takımı, 2 adet dedektör ve çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin soruşturması sürerken, M.A.'nın iki ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi.

DHA